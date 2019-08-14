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Шедевры от Салаха, Торреса, Джеррарда и танцы Старриджа. Невероятные голы «Ливерпуля» в АПЛ

Шедевры от Салаха, Торреса, Джеррарда и танцы Старриджа. Невероятные голы «Ливерпуля» в АПЛ
Eurosport

24 мин. назад

Невероятная красота от звезд «красных» разных лет.

Английская Премьер-лига продолжает выкладывать лучшие голы за всю историю топовых команд.

Теперь очередь пришла наслаждаться великолепными страйками игроков «Ливерпуля»: в ролике сразу несколько голов Мохамеда Салаха, Фернандо Торреса и Стивена Джеррарда.

  • В видео собраны все голы клуба с момента основания АПЛ – с 1992 года.
  • «Ливерпуль» – вице-чемпион Англии сезона-2018/19, победитель Лиги чемпионов.

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