Стали известны новые подробности гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

В январе нынешнего года Сала и пилот Дэвид Ибботсон потерпели крушение, перелетая Ла-Манш на частном самолете Piper Malibu. Согласно судебно-токсикологической экспертизе, футболист подвергся критическому воздействию угарного газа: содержание в его теле карбоксигемоглобина (смеси угарного газа с гемоглобином) составило 58%.

При 50% содержания карбоксигемоглобина у человека возможны судороги, обморок, сердечный приступ и летальный исход. Тело пилота Ибботсона так и не было найдено, но предполагается, что он тоже подвергся воздействию угарного газа – возможно, именно этот фактор привел к авиакатастрофе.

Самолеты с поршневым двигателем вроде Piper Malibu вырабатывают угарный газ, который отводится из судна через выхлопную систему.

Неполадки в системе отопления и вентиляции могли привести к попаданию газа в кабину.

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