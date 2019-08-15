From Official Website
20-летний валлийский футболист покончил с собой из-за травм. Он проходил просмотр в «МЮ»
Джоэлу Дарлингтону очень не повезло.
Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за травм, которые помешали ему выйти на высокий уровень.
Джоэл играл за юниорские сборные и считался большим талантом, но последние два года он страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска. Никакие процедуры игроку не помогали, после чего футболист впал в депрессию. Мать и брат нашли тело парня в гараже, сообщает Daily Post.
- Дарлингтон проходил просмотр в «МЮ», но досрочно покинул его из-за перелома руки.
- Последним его клубом был уэльский «Бала Таун». Джоэлу было 20 лет.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте