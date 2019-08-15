Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за травм, которые помешали ему выйти на высокий уровень.

Джоэл играл за юниорские сборные и считался большим талантом, но последние два года он страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска. Никакие процедуры игроку не помогали, после чего футболист впал в депрессию. Мать и брат нашли тело парня в гараже, сообщает Daily Post.

Дарлингтон проходил просмотр в «МЮ», но досрочно покинул его из-за перелома руки.

Последним его клубом был уэльский «Бала Таун». Джоэлу было 20 лет.

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