Участие голкипера «Ливерпуля» Адриана в матче второго круга чемпионата Англии находится под вопросом – у 32-летнего вратаря распухла лодыжка.

По информации The Sun, испанец получил повреждение во время празднования победы в Суперкубке УЕФА – травму нанес болельщик одной из команд.

«Не понимаю, почему в мире соцсетей, когда все на виду, болельщик прыгнул куда-то и пнул его по лодыжке. Теперь она опухла, а нам нужно подумать, чтобы выиграть субботний матч. Энди Лонерган тренируется, Келлехер тоже, но готов не на сто процентов», – заявил тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, допустивший участие в игре третьего или четвертого вратаря.

35-летний Лонерган оказался в «Ливерпуле» летом 2019 года после окончания контракта с «Мидлсбро» – уже в межсезонье у команды начались вратарские проблемы. Алиссон был в отпуске, Грабара – в аренде, Келлехер и Ярош – с травмами. Поэтому на предсезонку с «Ливерпулем» поехал Лонерган. До «Мидлсбро» он выступал за «Престон», «Лидс», «Болтон» и «Фулхэм».

Ранее травму получил основной вратарь мерсисайцев Алиссон – он пропустил Суперкубок.

Адриан отыграл в Суперкубке 120 минут и потащил решающий пенальти от игрока «Челси» Тэмми Абрахама.

Завтра, 17 августа, «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном».

Адриан вышел из ворот во время решающего сэйва – пенальти нужно было перебить

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