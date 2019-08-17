Чудо-гол Мане, ошибка Адриана и фейл Игза. Победа далась «Ливерпулю» непросто
Хорошая проверка для «красных».
«Ливерпуль» обыграл в матче второго тура АПЛ «Саутгемптон» со счетом 2:1, хотя победа далась «красным» намного сложнее, чем в стартовом туре над «Норвичем».
На исходе первого тайма счет отличным ударом с линии штрафной открыл Садио Мане.
На 71-й минуте Мане отвоевал мяч у лицевой и выкатил его Фирмино, который поймал голкипера на противоходе.
На 83-й минуте Ингз отыграл один мяч после чудовищной ошибки Адриана.
Спустя три минуты пришла очередь фейла Дэнни: промах с нескольких метров.
- «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд на старте АПЛ-2019/20.
- В первом туре «Норвич» был уничтожен со счетом 1:4.
Болельщик нанес травму Адриану. Вероятно, за «Ливерпуль» в АПЛ сыграет 35-летний новичок
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