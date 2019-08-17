Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был крайне недоволен заменой в матче АПЛ против «Тоттенхэма».

После замены на 66-й минуте Агуэро и Пеп Гвардиола поговорили на повышенных тонах. Кун в ярости пошел на скамейку, не пожав тренеру руку.

– Куда ты, ***** [блин], пошел?

– В чертов туннель.

– Этот тайм был наполовину, *****, пустой. Садись.

– Отрасти немного волос, лысый ***** [чудак].

– Лучше быть лысым, чем иметь такого ребенка.

Правда, закончилось все хорошо. После отмены победного гола «Сити» Кун извинился и обнял тренера.

Габи Жезус забил на 90-й минуте, но гол отменили после VAR и игры рукой Лапорта – 2:2.

В четвертьфинале ЛЧ-2018/19 VAR отменил гол «Сити» в четвертьфинале против «шпор», который выводил «горожан» в полуфинал.

VAR разбил Гвардиоле сердце. Что изменит безумное поражение «Сити»

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