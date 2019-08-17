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«Отрасти волосы, лысый ***** [чудак]. Агуэро и Гвардиола чуть не подрались после замены Куна
В главном матче тура трудно справиться с эмоциями.
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был крайне недоволен заменой в матче АПЛ против «Тоттенхэма».
После замены на 66-й минуте Агуэро и Пеп Гвардиола поговорили на повышенных тонах. Кун в ярости пошел на скамейку, не пожав тренеру руку.
– Куда ты, ***** [блин], пошел?
– В чертов туннель.
– Этот тайм был наполовину, *****, пустой. Садись.
– Отрасти немного волос, лысый ***** [чудак].
– Лучше быть лысым, чем иметь такого ребенка.
Правда, закончилось все хорошо. После отмены победного гола «Сити» Кун извинился и обнял тренера.
- Габи Жезус забил на 90-й минуте, но гол отменили после VAR и игры рукой Лапорта – 2:2.
- В четвертьфинале ЛЧ-2018/19 VAR отменил гол «Сити» в четвертьфинале против «шпор», который выводил «горожан» в полуфинал.
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