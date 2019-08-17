«Тоттенхэм» – главный соперник «Сити» и «Ливерпуля». Возможно, они подвинут кого-то из топ-2

Старт АПЛ показал, что у «шпор» есть база для успешного оппонирования «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», которая заключается в трех ключевых поинтах.

У «Тоттенхэма» все еще самый дорогой по версии Transfermarkt состав в Лондоне и третий в АПЛ. Да и дефицит относительно «горожан» и «красных» не великий – 300 и 100 миллионов евро соответственно. То есть, играй в футбол исключительно деньги, то главным соперником топ-2 были бы «шпоры».

Пункт два касается стабильности. За последние четыре года «Тоттенхэм» трижды был в топ-3 по итогам сезона – в последнем уступил третью строчку «Челси» в ничего не решавшем последнем туре в преддверии финала ЛЧ.

И еще, в Лондоне наконец начали тратить. Леви поставил трансферный рекорд, подвез Почеттино опорника топ-класса, а еще Джовани ло Сельсо с Райаном Сессеньоном + сохранил Кейна и Эриксена. Ндомбеле закроет единственное слабое место в прошлом сезоне (опорную зону), и «шпоры» автоматически станут сильнейшим оппонентом Гвардиолы и Клоппа. У «Тоттенхэма» есть топ-голкипер, центральные защитники третьей сборной мира, равноценные края защиты, классные центральные полузащитники, сыгранная тройка в нападении и Лукас Моура на подхвате.

Матч с «Манчестер Сити» расширил доказательную базу за парней Почеттино еще на ряд пунктов. Команда аргентинского коуча, кажется, окончательно пришила себе образ бэдбоев, которые могут брать очки и решающие матчи на зубах, нервах или чем они еще там берутся. Полный и безоговорочный перевес «Сити» по статистике трансформировался только в один заработанный балл. 3,00 на 0,22 xG, 30:3 по ударам, 10:2 по ударам в створ, 13:2 по корнерам и по одному очку в копилку. То есть «Сити» на запредельном уровне набрал против «Тоттенхэма» только одно очко. Это ли не повод верить в «шпор»?

Лондонцы не проиграли Гвардиоле еще и в неоптимальном составе, так что их потенциал еще увеличится. Усиление прибудет на край защиты, где против Стерлинга проваливался Уокер-Питерс (вернется Орье), в атакующем блоке добавятся Хынмин Сон и Райан Сессеньон, а еще Почеттино интегрирует в игру Джовани Ло Сельсо. У «Тоттенхэма» в кои-то веки есть резервы для усиления и скамейка. Фиксируем пункт №5.

Еще более странно, что нулевую роль в успехе против «Манчестер Сити» сыграли Харри Кейн и Кристиан Эриксен. Англичанин выглядел очень тяжело в борьбе, единственный удар нанес почти с центра поля и вообще коснулся мяча всего 23 раза (у Эдерсона и Льориса, например, по 39 и 64 касания соответственно). А еще он 0 раз успешно пошел в дриблинг и ни разу не выиграл борьбу в воздухе.

Кристиан тоже не был похож на себя и привычно не вел игру «шпор». Всего один ключевой пас при 3,2% владения мячом (при 3,3% и 4,5% у голкиперов) – это совсем не уровень одного из лучших креативщиков мира. И все эти цифры лишь еще одно подтверждение силы «Тоттенхэма». Лидеры форму обязательно наберут, и тогда набор очков превратится в чуть менее трудоемкий процесс.

Выше финала ЛЧ команде Почеттино все равно не подняться, поэтому «Тоттенхэм» сосредоточится на АПЛ и, возможно, скинет кого-то из двух фаворитов с вершины, потому что аргентинскому специалисту наконец дали ресурcы. А мотивированные на жирные контракты в будущих клубах Эриксен и Кейн ему в этом помогут. Вот увидите.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 2:2

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