«Сити» снова не повезло с «Тоттенхэмом». Но возвращение Де Брёйне – смерть для конкурентов

В прошлом сезоне «Сити» набрал всего на два очка меньше, чем годом ранее. Удивительный результат не только в связке, но и учитывая отсутствие Де Брёйне. Из-за постоянных травм Кевин не сыграл даже тысячи минут в Премьер-лиге.

Едва ли «Сити» снова зайдет на плюс-минус 100 очков, но есть ощущение, что команда станет сильнее. Возвращение мощного КДБ – главная причина, почему лучшая команда в истории АПЛ еще способна прибавить.

Даже по своим меркам Де Брёйне очень сильно начал сезон. В каждой из трех игр он демонстрировал минимум одно уникальное качество. Против «Ливерпуля» бельгиец шикарно двигался без мяча, против «Вест Хэма» очень страстно бежал с ним, а с «Тоттенхэмом» – великолепно им распоряжался.

В общей сложности КДБ сделал девять передач под удар против «шпор». Шесть из них были с игры. Три трансформировались в явные голевые моменты. Две – в ассисты. Только «Саутгемптон» и «Брайтон» создали в субботу больше остроты, чем Кевин. Речь не про каких-то конкретных игроков, а про целые команды.

«Брайтон» 2,18 xG «Саутгемптон» 1,89 xG Де Брёйне 1,72 xG «Астон Вилла» 1,66 xG «Борнмут» 1,63 xG

Де Брёйне добился этого любимым приемом – смещением из центра во фланг и навесом в штрафную. Сам по себе кросс – не лучший источник моментов, но в руках КДБ он превращается в смертельную опасность. Бывший игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дженас рассказывал: если ты даешь Кевину пространство и мяч, с тобой покончено еще до передачи бельгийца.

Чтобы раскрыть навык еще лучше, «Сити» чаще других команд Гвардиолы задействует фланги. Тут достаточно сравнить частоту атак через центр. «Барселона» последнего сезона Пепа атаковала через середину 35% времени. «Бавария» – 31%. «Сити» этого сезона задействует центр только в 25% случаев. Даже в первой чемпионской кампании была ощутимая разница – 28% атак через середину.

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити»Getty Images

Само наличие Кевина в составе уже усложняет задачу соперникам. Без Де Брёйне вариант закрыться и припарковать автобус может сработать. Но волшебные кроссы Кевина заставляют реагировать – либо соперник раскрывается и тогда свободу получают вингеры «Сити», либо Де Брёйне спокойно вешает в штрафную. В этом он – точно лучший. За умение найти пасом партнера Венсан Компани называл его квотербеком.

Важно, что перед самими навесами от КДБ следует такое же шикарное движение – мы разбирали его еще после Суперкубка Англии. Каждый раз Кевин ставит дилемму перед соперниками. Задачу закрыть его одновременно решают крайний защитник, ближайший к нему опорник и центральный защитник. Как правило, неудачно.

Если на Де Брёйне среагирует крайний защитник, свободу получит фланговый нападающий «Сити» – в субботу им был Бернарду Силва. Если на Де Брёйне среагирует опорник и пойдет за ним на фланг, откроется пространство по центру – его может оголить тот же Бернарду. Наконец, если на Де Брёйне среагирует центральный защитник, в штрафной банально останется на одного игрока меньше.

В первом голе КДБ опекал Харри Винкс – опорник «шпор». Он даже слегка перевыполнил задачу – изначально занял пространство, куда обычно вбегает Кевин. Но даже здесь Де Брёйне его перехитрил – бельгиец вовремя остановился, дал Винксу вбежать в штрафную и получил свободу.

Кевин де БрёйнеEurosport

А это уже ситуация перед вторым голом. Тут Винкс отпускает КДБ, но дает команду центральному защитнику – Дэвинсон-Санчесу. Он не отреагировал – колумбиец побоялся так далеко выходить из штрафной и остался в полупозиции. Кевин снова получил свободу и снова трансформировал ее в голевой пас.

Кевин де БрёйнеEurosport

С учетом стандартов, Кевин настрелял 19 кроссов. Точными оказались сразу восемь, напрямую к удару привели пять. Это шикарная эффективность, на которую повлияла не только техника самих навесов, но и отличные рывки КДБ. Гости просто не понимали, кто и в какой момент должен следовать за бельгийцем.

Один из двух навесов КДБ замкнул Агуэро. Их связка – отдельная история в эпоху Пепа. В домашней игре с «Мидлсбро» осенью-2016 Кевин накричал на аргентинца за то, что он с опозданием пошел на прострел. Через несколько минут Агуэро исправился и, празднуя гол, даже извинился перед требовательным бельгийцем.

Несмотря на то, что «Сити» снова не обыграл «шпор», новый матч однозначно войдет в коллекцию лучших для КДБ. Как минимум он сильнее раскрутит культ его навесов. Пока кроссы Де Брёйне уступают подачам Дэвида Бекхэма и закидушкам от Андреа Пирло, но по влиянию на результат и эффективности приема КДБ уже очень близок к ним.

Самое приятное – Кевин залечил все-все-все травмы и, кажется, по-настоящему вернулся. Только три месяца назад он говорил, что тело не слушалось его весь сезон. Сейчас разговоры стоит перевести на другую тему – в такой форме Де Брёйне может претендовать на любую индивидуальную награду в футболе.

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