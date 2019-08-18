«Манчестер Сити» сыграл вничью в огненном центральном матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Началась голевая гонка на 20-й минуте. Идеальный кросс Де Брёйне замкнул Стерлинг.

Но уже через три минуты Ламела дальним ударом восстановил равновесие.

35-я минута. Опять Де Брёйне – удар Агуэро – 2:1.

На 56-й минуте Лукас Моура вышел на замену. Спустя 10 секунд он забил с углового.

Ну и развязка. 90-я минута. Гол Жезуса и VAR.

В четвертьфинале ЛЧ-2018/19 VAR отменил гол «Сити» в четвертьфинале против «шпор», который выводил «горожан» в полуфинал.

У «Сити» четыре очка после двух стартовых игр.

Агуэро и Гвардиола чуть не подрались после замены Куна

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