Eurosport
Вновь «Сити» – «Тоттенхэм», 90-я минута и VAR. Матч тура АПЛ превратился в древнеримскую трагедию
Это уже даже не смешно.
«Манчестер Сити» сыграл вничью в огненном центральном матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма».
Началась голевая гонка на 20-й минуте. Идеальный кросс Де Брёйне замкнул Стерлинг.
Но уже через три минуты Ламела дальним ударом восстановил равновесие.
35-я минута. Опять Де Брёйне – удар Агуэро – 2:1.
На 56-й минуте Лукас Моура вышел на замену. Спустя 10 секунд он забил с углового.
Ну и развязка. 90-я минута. Гол Жезуса и VAR.
- В четвертьфинале ЛЧ-2018/19 VAR отменил гол «Сити» в четвертьфинале против «шпор», который выводил «горожан» в полуфинал.
- У «Сити» четыре очка после двух стартовых игр.
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