Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал эпизод из матча второго тура АПЛ между его командой и «Тоттенхэмом», когда гол Габриэла Жезуса был отменен из-за игры рукой у Эмерика Лапорта.

«Это решение VAR очень сложно принять. Любая игра рукой со стороны атакующего футболиста, намеренная или непреднамеренная, теперь наказывается штрафным? Но когда ты защищаешься, то это правило не работает?

Это только вредит атакующему футболу. На мой взгляд, правила нужно поменять», – написал Гюндоган в твиттере.

Сам Жезус сразу после игры высказался куда проще: «VAR – дерьмо».

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2, «горожане» потеряли первые очки в сезоне.

Правило о неизбежном наказании страйкеров за игру рукой было введено перед стартом нынешнего сезона. В прошлом сезоне, когда это правило еще отсутствовало, «Тоттенхэм» забил решающий мяч в ворота «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов при помощи руки Фернандо Льоренте.

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