Марк Райт не был выдающимся игроком: он прошел через академии «Арсенала» и «Тоттенхэма», но на серьезном уровне так и не заиграл. Футболист числился в «Саутленд Юнайтед», «Грэйс Атлетик» и других клубах, о которых ты ничего не слышал – да, таков был его уровень.

В 2011-м Райту все надоело, и он завершил карьеру. Теперь Марк работает на телевидении и моделью. А еще уже четыре года находится в браке с Мишель Киган – британской актрисой сериалов и кино.

Девушка идеально дополняет своего возлюбленного, о чем кричит ее инстаграм. Фотографиями из него мы тебе предлагаем насладиться.

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