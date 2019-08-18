Фрэнк Лэмпард вернулся на «Стэмфорд Бридж» уже как тренер – его «Челси» принимал «Лестер» Брендана Роджерса. Конечно, клубного кумира встретили любящими и теплыми баннерами. «Лэмпард – легенда», «Добро пожаловать домой, СуперФрэнк», «Фрэнк Лэмпард – сине-белая армия» и так далее.

Но главное событие матча мало кто заметил с первых минут, ведь никто не знает в лицо обычных судей Премьер-лиги. Футболистов вывел на поле номинально четвертый судья Оливер Лэнгфорд. Вообще-то он не входит в Избранную группу рефери, которых выбирает для матчей АПЛ Совет профессиональных арбитров, но попал во вторую группу, то есть может работать в Премьер-лиге, просто не на уровне главного.

Первоначально на матч «Челси» и «Лестера» был назначен 50-летний Грэм Скотт, пятый сезон работающий в АПЛ. Но еще за день до игры он работал на встрече «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Именно Скотт отвечал за видеоповторы, и именно он подсказал тогда главному арбитру Майклу Оливеру, что у Эймерика Лапорта была рука при голе Габриэла Жезуса на 92-й минуте.

Грэм ехал из Манчестера в Лондон (336 км, почти четыре часа в пути на машине) и попал в крупную пробку из-за аварии на знаменитой трассе M40. Видимо, он предупредил ассистентов и/или делегата, что не успеет, чтобы четвертый судья подготовился. Скотт прибыл на стадион за 10 минут до стартового свистка и не успел бы размяться (а главные судьи за 1,5 часа пробегают, в среднем, по 11 км). Поэтому главным стал Оливер Лэнгфорд, а сам Грэм поднимал таблички и следил за правильностью замен.

Для Лэнгфорда этот матч стал первым в Премьер-лиге, в этом сезоне он отработал две встречи в Чемпионшипе. Правила ФИФА предписывают судьям находиться в городе проведения игры за 24 часа до ее начала, но в чемпионате Англии этому кодексу не следуют.

Н'Голо Канте, Оливер Лэнгфорд, «Челси» – «Лестер»Getty Images

Оливер нормально отработал этот матч – не жестил с желтыми, давал играть в нужные моменты, поддерживал темп отсутствием свистков. Конечно, ему попалась не такая сложная для судейства игра – в ней реф зафиксировал 23 фола на обе команды.

«Челси», кстати, вновь не выиграл, но с таким «Лестером» это случилось бы при любом судействе.

«Челси» – «Лестер» – 1:1

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