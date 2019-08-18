«Челси» добыл при Фрэнке Лэмпарде первое очко в АПЛ – лондонцы сыграли вничью с «Лестером» на «Стэмфорд Бридж».

Хозяева поля открыли счет быстро. На седьмой минуте защитники «Лестера» завозились с мячом, и в борьбу включился Мэйсон Маунт. Он обокрал соперника и низом пустил мяч точно в сетку.

Победный счет продержался до середины второго тайма – на 67-й минуте Кепа доставал из своих ворот после углового. Онийнье Ндиди выпрыгнул выше всех и кивнул.

Челси набрал одно очко из шести возможных и занимает 15-е место.

У «Лестера» – две ничьих и 12-я строчка.

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