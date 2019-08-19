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«Чувак, занимайся машинами». Мэддисон из «Лестера» сцепился с Джереми Кларксоном
Мужчины не сошлись во взглядах на прически.
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон сцепился в твиттере с известным телеведущим Джереми Кларксоном.
Кларксон начал первым, отпустив шутку про прическу Мэддисона. «Джеймс Мэддисон. Проводит слишком много времени у барбера и слишком мало – на тренировках», – написал экс-ведущий Top Gear.
«Чувак, занимайся автомобилями. Можно посчитать на пальцах одной руки, сколько волос у тебя осталось», – ответил Мэддисон, намекнув, что с возрастом волосы Кларксона стали выглядеть хуже.
- В чемпионате Англии-2018/19 Мэддисон провел два матча и отдал одну голевую передачу.
- На счету «Лестера» два очка, команда идет на 12-й строчке.
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