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«Чувак, занимайся машинами». Мэддисон из «Лестера» сцепился с Джереми Кларксоном

«Чувак, занимайся машинами». Мэддисон из «Лестера» сцепился с Джереми Кларксоном
Eurosport

33 мин. назад

Мужчины не сошлись во взглядах на прически.

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон сцепился в твиттере с известным телеведущим Джереми Кларксоном.

Кларксон начал первым, отпустив шутку про прическу Мэддисона. «Джеймс Мэддисон. Проводит слишком много времени у барбера и слишком мало – на тренировках», – написал экс-ведущий Top Gear.

«Чувак, занимайся автомобилями. Можно посчитать на пальцах одной руки, сколько волос у тебя осталось», – ответил Мэддисон, намекнув, что с возрастом волосы Кларксона стали выглядеть хуже.

  • В чемпионате Англии-2018/19 Мэддисон провел два матча и отдал одну голевую передачу.
  • На счету «Лестера» два очка, команда идет на 12-й строчке.

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