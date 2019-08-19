Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал эпизод из матча второго тура АПЛ против «Тоттенхэма», когда бригада Майкла Оливера отменила гол Габриэла Жезуса из-за игры рукой Эмерика Лапорта.

«Это новое правило. Когда я посмотрел повтор, то увидел, что Лапорт никак не мог убрать руку. Что он должен был сделать, отрубить себе руку и играть без нее?

Лапорт не мог ничего сделать, так как Отаменди был в 10 сантиметрах от него и пытался сыграть в мяч головой. Ты не можешь среагировать на ситуацию, когда у тебя так мало времени и так мало пространства.

Да, я старомоден, так что я не большой поклонник VAR. Если кто-то хочет сделать футбол лучше, то он должен понимать его. После игры мне сказали, что, если бы мяч попал в руку игроку «Тоттенхэма», то мы бы не получили пенальти. Я не понимаю, как это. Я просто не понимаю. Это должно обсуждаться», – приводит слова Де Брёйне The Independent.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2, «горожане» потеряли первые очки в сезоне.

Де Брёйне в прошедшей игре отдал две голевые передачи.

Вновь «Сити» – «Тоттенхэм», 90-я минута и VAR. Матч тура АПЛ превратился в древнеримскую трагедию

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