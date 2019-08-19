Футболист «Шеффилда» и экс-игрок сборной Англии Фил Джагелка ушел от жены к 25-летней модели Холли Янг. Девушка давно хвасталась наличием загадочного ухажера, который засыпал ее подарками и возил в романтические поездки по Европе, но не раскрывала его имени.

Факт размолвки 36-летнего спортсмена с его 39-летней супругой Эмили подтвердил The Sun. «Это похоже на окончательный разрыв. Эмили поддерживала его на протяжении всей карьеры, при всех взлетах и падениях. Она не верит, что такое произошло. Все, что у них было, рухнуло, и пути назад, похоже, нет», – рассказал источник издания.

Джагелка уже выехал из семейного особняка. Вот несколько фото его новой избранницы:

В 2017 году девушка встречалась с легендарным ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом – рекордсменом мира на стометровке.

У Джагелки и Эмили есть двое детей.

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