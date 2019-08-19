Джагелка бросил семью ради 25-летней модели, которую покорил Болт
Листай вниз, там есть фоточки.
Футболист «Шеффилда» и экс-игрок сборной Англии Фил Джагелка ушел от жены к 25-летней модели Холли Янг. Девушка давно хвасталась наличием загадочного ухажера, который засыпал ее подарками и возил в романтические поездки по Европе, но не раскрывала его имени.
Факт размолвки 36-летнего спортсмена с его 39-летней супругой Эмили подтвердил The Sun. «Это похоже на окончательный разрыв. Эмили поддерживала его на протяжении всей карьеры, при всех взлетах и падениях. Она не верит, что такое произошло. Все, что у них было, рухнуло, и пути назад, похоже, нет», – рассказал источник издания.
Джагелка уже выехал из семейного особняка. Вот несколько фото его новой избранницы:
- В 2017 году девушка встречалась с легендарным ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом – рекордсменом мира на стометровке.
- У Джагелки и Эмили есть двое детей.
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