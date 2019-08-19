8 августа Давид Луис неожиданно перешел в «Арсенал». Казалось, что «Челси», наказанный трансферным баном, будет удерживать футболистов, но бразильца свободно отпустили в логово конкурентов.

«Я парень с амбициями, поэтому и перешел в «Арсенал». Я мог остаться в зоне комфорта, получать деньги и быть классным. Но мне нравятся новые вызовы. Это то, чем я дышу. То, что дает мне мотивацию. Однажды моя карьера завершится, и я буду скучать по футболу.

Я стараюсь быть честным. Всегда был счастлив в «Челси» и выиграл там много титулов. Честно поговорил с Лэмпардом, и он сказал, что я не вхожу в его планы на сезон. Поэтому лучшим вариантом для клуба, который я уважаю, было двигаться дальше и принять новый вызов», – цитирует Луиса Sky Sports.

Впервые Давид перешел в «Челси» в 2011-м. После двух лет в «ПСЖ» бразилец вернулся на «Стэмфорд Бридж» в 2016-м.

В составе «синих» 32-летний защитник выиграл АПЛ, Кубок Англии (дважды), Лигу Европы (дважды) и Лигу чемпионов.

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