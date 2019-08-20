«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче второго тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Команды забили по одному мячу.

Футболисты Сульшера бодро начали встречу, и на 27-й минуте Антони Марсьяль открыл счет ударом в касание после передачи Маркуса Рэшфорда.

Во втором тайме Рубен Невеш сравнял счет потрясающим ударом из-за пределов штрафной. Гол засчитали не сразу – судья посмотрел видеоповтор и в итоге все же указал на центр.

«МЮ» имел шанс выйти вперед, когда заработал пенальти – Поль Погба в чужой штрафной споткнулся об ногу защитника. Француз сам подошел к точке, но Руй Патрисиу отбил удар.

«МЮ» после двух туров идет на четвертом месте (4 очка), «Вулверхэмптон» – на 13-м (2 очка).

Без потерь две игры прошли «Ливерпуль» и «Арсенал».

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