За «Вулверхэмптон» заявлен сборник Англии по футзалу. Возможно, его не хватило для победы над «МЮ»

Что вы знаете о «Вулверхэмптоне»? Ну, кроме того, что клуб подмял под себя воротила агентского бизнеса Жорже Мендеш со своими многочисленными клиентами, а тренером там работает экс-вратарь московского «Динамо». Возможно, даже слышали, что по итогам прошлого сезона «волки» пробились в Лигу Европы. Тогда вот вам еще один факт – в заявке «Вулверхэмптона» есть парень, на профессиональном уровне игравший в футзал. Более того, за его плечами 20 побед в составе сборной Англии.

У Макса Килмена поразительная судьба: еще два года назад он рубился в полуфинале Кубка Англии по футзалу, а 15 августа дебютировал в стартовом составе еврокубкового матча в большом футболе. Исторический момент – в прошлом сезоне Макс провел лишь две официальные игры, но контраст между ними едва ли мог быть более резким. В августе Килмен сыграл матч пятой английской лиги за «Мейденхед Юнайтед», в котором его команда уступила дома со счетом 1:3. А в следующий раз появился на поле только в мае – и это был дебют 22-летнего защитника в АПЛ. Нуну Эшпириту Санту выпустил Макса на 30 секунд в победном для «Вулверхэмптона» матче с «Фулхэмом» – том самом, что обеспечил «волкам» седьмое место АПЛ и путевку в Лигу Европы.

Символично, что первые шаги в футболе Килмен делал именно в школе «Фулхэма». Закончив академию, Макс прошел через один из региональных центров талантов по мини-футболу и оказался в национальной футзальной лиге. Он дошел до сборной Англии, выиграл в ее составе 20 матчей и стал капитаном команды, но даже после этого не оставил надежды продолжить карьеру в большом футболе. Очень кстати на его пути подвернулся «Мейденхед Юнайтед», сначала пустивший молодого защитника на тренировки, а после предложивший контракт. Макс быстро освоился в пятом английском дивизионе и перенес на газон лучшие качества из футзала – например, он спокойно мог допереть до линии штрафной, а после нанести бронебойный удар по воротам. Как результат – голы необычайной для английского подземелья красоты.

Путь Килмена в большой футбол уникален для Англии. Он вышел из профессиональной футбольной системы, после чего попал в систему футзала, в работу с тренерами по мини-футболу с абсолютно иной спецификой и другими методиками. И этот симбиоз сделал Макса первым игроком из футзала, дебютировавшим в АПЛ.

В этом сезоне 22-летний Макс, который помог «волкам» вырвать «Азия Трофи» у «Манчестер Сити» в предсезонном турнире, надеется на более активную борьбу за место в составе. Учитывая, что в этом сезоне «Вулверхэмптон» стартует сразу в четырех соревнованиях, Килмен гарантированно получит достаточно шансов для того, чтобы проявить себя. Нуну назвал его на 100% интегрированным в команду и высоко оценил профессиональные качества. До сих пор защитник был на скамейке запасных во всех играх Лиги Европы в этом сезоне, а в ответке с «Пюником» даже провел на поле все 90 минут. Игра закончилась крупной победой «волков» – 4:0.

Правда, в первых двух турах Премьер-лиги Килмен не попал в заявку – «Вулверхэмптон» не выиграл ни одну из них. Как знать, возможно, в игре с «МЮ» Нуну Эшпириту Санту не хватило как раз настырного паренька из мини-футбола, способного дотащить мяч до линии штрафной и смачно уложить его в сетку. И если португалец наконец хочет победить в матче АПЛ – пора действовать и давать шанс тем, кто цепляется за него обеими руками.

«Вулверхэмптон» – «МЮ» – 1:1

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