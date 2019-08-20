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Дрогба баллотируется на пост президента федерации футбола Кот-д’Ивуара

Дрогба баллотируется на пост президента федерации футбола Кот-д’Ивуара
Eurosport

2 ч. назад

В соперниках – партнер по сборной.

Бывший форвард «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба намерен баллотироваться в президенты ивуарийской футбольной Федерации.

Легендарный футболист подготовил необходимые документы для выдвижения на выборы, одним из его соперников станет еще один экс-игрок национальной команды Бонавентюр Калу, сообщает L’Équipe.

  • Выборы в местную федерацию пройдут в декабре 2019 года.
  • В 2012 году ивуариец в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов.
  • Дидье четырежды побеждал в чемпионате Англии и столько же – в Кубке Англии.

Дидье Дрогба вернулся на «Стэмфорд Бридж» и порадовался баннеру «легенда» в рекламе ЮНИСЕФ

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