Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заработал пенальти в матче второго тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», но его удар с точки отразил вратарь «волков» Руй Патрисиу.

После этого промаха французский полузащитник вошел в список худших пенальтистов в истории Премьер-лиги. Среди тех игроков, которые пробили как минимум десять ударов с 11-метровой отметки, Погба находится на шестой позиции среди худших исполнителей пенальти.

Поль исполнил 11 ударов, из которых только семь раз воплотились в гол (36% промахов). На первом месте в этом списке находится Хуан Пабло Анхель – 10 ударов и только 5 голов (50% непопаданий), на второй позиции – Рияд Марезс с 12 ударами и 7 голами (42% непопаданий).

Промах полузащитника лишил «Юнайтед» победы – 1:1.

C начала прошлого сезона Погба не реализовал 4 пенальти в АПЛ – больше всех.

Поль пропустил несколько тренировок во время подготовки к сезоне из-за желания перейти в «Реал».

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