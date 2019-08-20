«Я в Манчестере уже три года. Были хорошие моменты и плохие, как и везде. Прошлый сезон стал для меня лучшим, и, возможно, пришло время для нового вызова где-то еще». После этого монолога Погба на спонсорском ивенте в июне стало очевидно: француз устал от «Юнайтед». Постоянное давление медиа, конфликт с Моуринью, перепады формы и отсутствие крупных трофеев – камбэк в Англию получился совсем не таким, как представляли фанаты в 2016-м.

В начале лета уход из «МЮ» действительно выглядел лучшим вариантом для сторон. Клуб получил бы рекордные деньги за лишенного мотивации игрока, а Погба перезапустил карьеру в Испании. На француза претендовали «Реал» и бывшая команда «Ювентус», но прайс «Юнайтед» отпугнул итальянцев. К тому же Сарри бесплатно получил Рабьо – центр поля в Турине укомплектован как минимум на сезон. Для «Мадрида» Поль, наоборот, остался приоритетной целью.

Появились инсайды, что трансфер Погба – одно из условий Зидана Пересу перед возвращением в клуб. На определенном этапе казалось, что единственный нерешенный вопрос этого перехода – дата презентации Поля в белой форме. Но официальное предложение по Погба вдруг затянулось. Английские медиа рассказали, что «МЮ» пошел на принцип: «красные дьяволы» оценили Погба в 200 млн евро, а потом намекнули Пересу, что не продадут чемпиона мира даже за такие деньги.

Поль ПогбаGetty Images

К тому моменту «Реал» уже оформил дорогие переходы Азара, Менди и Йовича. Боссы «бланкос» сначала сосредоточились на продаже Бэйла и Хамеса для компенсации расходов, но не нашли потенциальных покупателей и не собрали нужные деньги для солидного предложения по Погба. Англичане высмеяли единственную робкую попытку – 30 млн евро и Хамеса, которого «Реал» оценил примерно в 50 млн. В Мадриде надеялись, что Погба подстегнет работодателей, даст еще несколько громких интервью о желании уйти и собьет цену, но этого не произошло.

«МЮ» неформально наложил вето на трансфер Поля, и это решение понятно. Клубу нет смысла держать игрока, который открыто просит о трансфере, но еще меньше логики в продаже главной звезды себе в убыток. С учетом роста цен на рынке, «Юнайтед» справедливо попросил за Погба огромные деньги, но топ-клубы не были готовы к таким тратам этим летом. Так «МЮ» показал, что не опустился до уровня донора других богачей – «красные дьяволы» все еще способны удерживать главных звезд.

Продажа Погба не имела смысла и из-за маркетинга, и из-за состава «МЮ». Клуб точно не заменит Поля такой же узнаваемой и статусной фигурой – даже талантливый Милинкович-Савич или популярный Эриксен стали бы шагом назад по сравнению с французом. При этом Погба доказал на поле, что все еще реальная звезда. Полузащитник завершил прошлый сезон лидером команды по всем основным показателям, поучаствовал в 22 голах (13+9) и в среднем совершал 0,7 результативных действий за игру. Последний год стал для Погба индивидуально лучшим с момента запуска взрослой карьеры в Турине в 2012-м.

К тому же у француза сложились хорошие отношения с новым тренером. После кошмара при Моуринью Сульшер за несколько месяцев превратился для Погба в идеального босса. Португалец суетливо менял задачи Поля, открыто его критиковал и усаживал в запас, чтобы показать власть. Уле-Гуннар почти на каждой пресс-конференции упоминал талант Поля, рассчитывал на него и не исключил из ростера капитанов даже после слов о возможном уходе.

Поль Погба и Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Погба ответил уважением. Таблоиды ждали от него забастовок и пропущенной предсезонки, но француз на уровне отыграл все матчи турне, кроме заключительной игры против «Милана» в Кардиффе. Журналисты предположили, что Поль наконец сорвался, но оказалось, что дело лишь в незначительной травме. Уже в первом официальном матче сезона против «Челси» он вышел в старте и отметился двумя фирменными ассистами.

Эксперты Sky Sports проанализировали едва заметную смену роли француза в разгроме «синих» по сравнению с прошлым сезоном. Погба чаще действовал из глубины, больше обычного пасовал на своей половине поля и не так активно ходил к чужой штрафной, но при этом создал четыре момента и действовал даже острее, чем в лучших матчах за «Манчестер». «Поль может делать все, на что вообще способен полузащитник, – сказал Сульшер после «Челси». – В этом матче он больше ориентировался на игру в пас и связь между линиями».

Француз не реализовал пенальти в матче с «Вулверхэмптоном», но не заслужил ненависти. Во-первых, он сам заработал стандарт красивым проходом, пока нападающие «МЮ» отскакивали от защитников. Во-вторых, Погба пробил без пижонского разбега и отправил мяч в угол, но Патрисиу показал идеальную реакцию вратаря на пенальти – сыграть лучше невозможно. Очевидно, что для Сульшера взаимодействие Поля с одноклубниками и его прогресс важнее одной осечки с 11 метров.

Значение Погба для «Юнайтед» в новом сезоне не вызывает сомнений. За последние полгода «Юнайтед» лишился Феллайни и Эрреры, но не подписал ни одной прямой замены. Из-за этого мастерство Погба в центре стало для «МЮ» еще более ценным. Матич сильно сдал, Мактомини годится на подстраховку, а Фред и Перейра до сих пор не доказали уровень. Получается, что Поль за год превратился из самого нестабильного элемента середины поля в образец надежности.

Другим плюсом для француза оказалась нелюбовь Сульшера к Санчесу. С прихода Алексиса в январе 2018-го Моуринью разбалансировал атаку команды, чтобы найти место для чилийца. Обычно Санчес оказывался на левом фланге – в одной зоне с Погба, который чаще всего играл слева в тройке полузащитников. Но в отличие от Рэшфорда, которого переместили вправо, Алексис хуже понимал остальную команду и его взаимодействие с Погба превращалось в хаос.

Для Поля это стало огромной проблемой, но смена тренера постепенно стабилизировала ситуацию. Сульшер поставил Алексиса на последнее место среди всех игроков атаки, включая юниоров Чонга и Гринвуда. Это значит, что даже если чилиец останется в команде, Погба уже не придется подстраиваться под другого недисциплинированного креативщика.

Неймар пошел на открытый конфликт с «ПСЖ» ради возвращения в Испанию, а Гризманн договорился с «Барсой» за спиной «Атлетико». По сравнению с другими селебрити Погба – образец лояльности и профессионализма. Поль наверняка ушел бы в «Реал» при договоренности клубов, но не испортил атмосферу в команде, когда этого не произошло. Наоборот, сейчас он приблизился к статусу лидера больше, чем когда-либо, и даже сказал, что счастлив в «МЮ». Это банальные слова, но позитивные видео с тренировок, общение с тренерами и одноклубниками подтверждают искренность француза.

Какой бы кризис Погба ни пережил после возвращения в Англию, «Юнайтед» остается главным клубом его карьеры. В 2009-м он приехал в Манчестер тинейджером, жил с английской семьей, подружился со всеми сотрудниками клуба вплоть до прачек и освоил местный акцент. Об этом бэкграунде легко забыть из-за радикальных перемен последних лет – во время конфликта с Моуринью обиженный Погба напоминал маленького ребенка, который действует под влиянием агента Мино Райолы. Но уважение Поля в «МЮ» показывает, что он любит клуб, несмотря на разногласия.

«Рядом с именем Погба всегда ставят знак вопроса, – сказал Сульшер. – Но в основном он говорит о том, как ему нравится игра и его время здесь. Я совершенно не беспокоюсь о Поле и думаю, что он останется». Возможно, через год Погба уже не будет в Манчестере – его контракт истекает в 2021-м, и «Юнайтед» точно не отпустит француза как свободного агента. Но клуб как минимум на год сохранил главную звезду и самого талантливого игрока. Погба разобрался с внутренними проблемами и наладил отношения с тренером. Теперь у него наконец появился реальный шанс вернуться на прежний уровень и заткнуть хейтеров. Он ждал вызов и получил его – для этого даже не понадобился трансфер.

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