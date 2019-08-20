Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поразмышлял на тему возможного завершения карьеры.

«Понятия не имею, что будет дальше. Надеюсь, в ближайшие 2-3 года все будет так же, как и сейчас. И тогда я решу, хотя все возможно. Может быть, завершу карьеру. Но так это будет или нет, пока не знаю. Я просто говорю об этом, чтобы вы не удивились, если это произойдет», – цитирует Клоппа Bild.

Юрген работает в «Ливерпуле» с 2015 года.

Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в этом завоевал Суперкубок Европы.

Всего тренерская карьера немца продолжается уже 18 лет – с 2001 года, когда он возглавил «Майнц».

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