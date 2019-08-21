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Фримпонг: «Даже если Насри даст мне 5 млрд долларов, я не буду его уважать»

Фримпонг: «Даже если Насри даст мне 5 млрд долларов, я не буду его уважать»
Eurosport

24 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Ганец припомнил случай из 2011 года.

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг раскритиковал бывшего партнера по лондонскому клубу Самира Насри.

«Даже если он даст мне 5 млрд долларов, я не начну его уважать. Во время одного из матчей он сказал, что мог бы купить меня. Вот насколько он туп. У него на счету были миллионы, но напрочь отсутствовало уважение», – заявил Фримпонг.

Насри и Фримпонг вместе играли за «Арсенал» на старте сезона-2011/12, после чего Самир перешел в «Манчестер Сити».

  • Инцидент, о котором говорит Фримпонг (когда Насри «хотел его купить») случился во время матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги.
  • Сейчас Насри выступает за «Андерлехт», Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет из-за тяжелой травмы колена.
  • С 2004-го по 2016 годы Фримпонг выступал в России за «Уфу» и тульский «Арсенал».

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