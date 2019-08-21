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Фримпонг: «Даже если Насри даст мне 5 млрд долларов, я не буду его уважать»
Ганец припомнил случай из 2011 года.
Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг раскритиковал бывшего партнера по лондонскому клубу Самира Насри.
«Даже если он даст мне 5 млрд долларов, я не начну его уважать. Во время одного из матчей он сказал, что мог бы купить меня. Вот насколько он туп. У него на счету были миллионы, но напрочь отсутствовало уважение», – заявил Фримпонг.
Насри и Фримпонг вместе играли за «Арсенал» на старте сезона-2011/12, после чего Самир перешел в «Манчестер Сити».
- Инцидент, о котором говорит Фримпонг (когда Насри «хотел его купить») случился во время матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги.
- Сейчас Насри выступает за «Андерлехт», Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет из-за тяжелой травмы колена.
- С 2004-го по 2016 годы Фримпонг выступал в России за «Уфу» и тульский «Арсенал».
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