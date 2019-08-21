Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг раскритиковал бывшего партнера по лондонскому клубу Самира Насри.

«Даже если он даст мне 5 млрд долларов, я не начну его уважать. Во время одного из матчей он сказал, что мог бы купить меня. Вот насколько он туп. У него на счету были миллионы, но напрочь отсутствовало уважение», – заявил Фримпонг.

Насри и Фримпонг вместе играли за «Арсенал» на старте сезона-2011/12, после чего Самир перешел в «Манчестер Сити».

Инцидент, о котором говорит Фримпонг (когда Насри «хотел его купить») случился во время матча между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги.

Сейчас Насри выступает за «Андерлехт», Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет из-за тяжелой травмы колена.

С 2004-го по 2016 годы Фримпонг выступал в России за «Уфу» и тульский «Арсенал».

Амбассадор «Арсенала» выложила переписку, где ее друг сравнивает Ивоби с гориллой и неандертальцем

Качай приложение Eurosport для iOS или Android