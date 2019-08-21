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«Только воры жалуются на установку камер наблюдения». Моуринью – о VAR

«Только воры жалуются на установку камер наблюдения». Моуринью – о VAR
Eurosport

1 час назад

Изящно подколол парней из «Манчестер Сити».

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о внедрении VAR на матчах английской Премьер-лиги.

«Только воры жалуются на установку камер наблюдения», – заявил Жозе.

В матче второго тура АПЛ «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом» из-за отмены позднего гола Габриэла Жезуса при помощи VAR. После игры бразилец назвал VAR дерьмом, а Илкай Гюндоган и Кевин де Брёйне призвали пересмотреть правила футбола.

  • VAR появилась на матчах АПЛ со старта сезона-2019/20.
  • В прошлом году система применялась лишь на некоторых матчах внутрианглийских кубков.

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