Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал рекламное видео бутс X19 от компании adidas.

В ролике Мо почеканил мяч, после чего ударил его в сторону водоема. Затем египтянин побежал за мячом по воде, а камера в этот момент отвернулась – так, что у зрителя возникло впечатление, будто Салах обрел божественные навыки и научился ступать не только по твердой поверхности.

В прошедшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, а Салах забил победный мяч в финальном матче против «Тоттенхэма» (2:0).

На старте нового сезона «красные» одержали две победы в двух первых турах АПЛ – над «Норвичем» (4:1) и «Саутгемптоном» (2:1).

24 августа «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом», который также выиграл две игры на старте.

Салах подумал, что девушка-репортер хочет его поцеловать, и увернулся

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