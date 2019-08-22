Форвард «Интера» Ромелу Лукаку поделился подробностями перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

«Я уходил из «Эвертона» и собирался в «Челси». Искал квартиру для себя и для мамы, чтобы жить недалеко от тренировочной базы. А потом возник вариант с «Манчестер Юнайтед». В «МЮ» было все... Я чувствовал доверие, все хотели, чтобы я был в «МЮ», это правда.

Я находился в Нью-Йорке. Мне позвонили. Взял трубку, а на проводе Жозе Моуринью. «Ром, как дела?». Я в ответ: «Да, в чем дело, босс?».

«Я верну тебя, мы заплатим 75 млн фунтов и 15 млн фунтов бонусов на следующей неделе, так что жду тебя на предсезонке в Лос-Анджелесе». Я подумал, что чувак лжет про «увидимся», но на следующее утро я узнал, что клубы согласовали сделку», – цитирует Лукаку Goal.

Моуринью уволили в декабре 2018 года.

Спустя полгода Лукаку продали в «Интер».

В «Интере» недовольны, что Лукаку весит 104 кг, и разработали ему специальную программу

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