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Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» до 2023 года
«Красные» выдали игроку кредит доверия после серьезной травмы.
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с английским клубом.
По информации Liverpool Echo, новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.
- Алекс выбыл на долгий срок из-за травмы колена. Из-за этого он сыграл всего два матча в чемпионате Англии-2018/19.
- Полузащитник получил травму еще в полуфинале ЛЧ-2017/18 с «Ромой».
- Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» на флажке летнего трансферного окна 2017 года.
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