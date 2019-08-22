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Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» до 2023 года

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем» до 2023 года
Eurosport

38 мин. назад

«Красные» выдали игроку кредит доверия после серьезной травмы.

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с английским клубом.

По информации Liverpool Echo, новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

  • Алекс выбыл на долгий срок из-за травмы колена. Из-за этого он сыграл всего два матча в чемпионате Англии-2018/19.
  • Полузащитник получил травму еще в полуфинале ЛЧ-2017/18 с «Ромой».
  • Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» на флажке летнего трансферного окна 2017 года.

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