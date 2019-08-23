«Манчестер Сити» выпустил комплект формы в поддержку сексуальных меньшинств. Предложение ограничено – товар лимитирован.

На футболку нанесена символика ЛГБТ в виде шестицветной радуги. В онлайн-шопе «Сити» обновку можно приобрести за 35 долларов. «Это идеальный способ для горожан выразить поддержку всему, что связано с ЛГБТ-сообществом и, конечно же, продемонстрировать любовь к своей команде», – говорится в описании товара.

После двух туров АПЛ-2019/20 «Сити» идет на третьем месте – команда Гвардиолы потеряла очки игре с «Тоттенхэмом».

25 августа «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Борнмутом» в рамках третьего тура.

Вновь «Сити» – «Тоттенхэм», 90-я минута и VAR. Матч тура АПЛ превратился в древнеримскую трагедию

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