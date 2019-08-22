Стартует только третий тур, а АПЛ вновь дарит суперматч. Конечно, в рубке на «Энфилде» «Ливерпуль» выглядит явным фаворитом, но «Арсенал» проверит состояние победителя ЛЧ лучше, чем «Норвич» и «Саутгемптон».

Фанаты «канониров» явно не хотят ехать к «красным» прямо сейчас. Во-первых, последние две встречи закончились разгромами в четыре мяча. Во-вторых, у Эмери и так экспериментальная оборона. «Арсеналу» сейчас не до «Ливерпуля», но график есть график.

Кто посмотрит матч по ТВ

Проблемы «Арсенала» чуть серьезнее. Вернулся к тренировкам Озил, но Эмери пока недоволен его формой. Под вопросом и выход Джаки, который только-только приступил к занятиям. Унаи решит только перед матчем. Лечение продолжают Тирни, Бельерин и Мавропанос.



У «Ливерпуля» не будет Алиссона и Клайна, которые все еще в лазарете. Нет предпосылок, что Клопп выпустит Ловрена и Кейта – у Наби проблемы со здоровьем, а Деян пакует чемоданы для трансфера в новый клуб.

Форма

«Арсенал» наконец здорово стартовал в АПЛ и выбил шесть из шести. Впервые с сезона-2004/05 у «канониров» есть шанс выиграть все три стартовых тура. Правда, пока в соперниках были «Ньюкасл» и «Бёрнли».

«Ливерпуль» царит в АПЛ, но во встречах с серьезными соперниками у Клоппа возникли проблемы. «Красные» свели к пенальти матчи с «Сити» и «Челси». «Арсенал» станет первой серьезной проверкой в чемпионате.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Эмери опасается нас? Это не то, о чем он думает на самом деле. Он просто пошутил. Не могу вынести из этого что-нибудь серьезное. Конечно, мы хотим быть командой, против которой никто не хочет играть».

Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»: «Каждый матч, каждый момент, каждый сезон – все разное. Мы можем вспоминать то, что было в прошлом году, два года назад, три, четыре. Но на самом деле важно то, что происходит сейчас.



«Энфилд» – это большая атмосфера, которую обеспечивают болельщики. На «Энфилде» «Ливерпуль» чувствует себя сильнее, но не только против нас, а против всех. Нам нужно проявить себя наилучшим образом и идти туда с хорошим настроением. И думать, что мы сможем достойно выступить как индивидуально, так и коллективно, быть сильными и иметь шансы».

Лицом к лицу

«Арсенал» не обыгрывает «Ливерпуль» уже 8 матчей (4 ничьи и 4 поражения).

«Канониры» взяли лишь 2 очка в шести последних визитах на «Энфилд».

Противостояние «Арсенала» и «Ливерпуля» – самое результативное в АПЛ (155 мячей в 54 матчах).

«Арсенал» проиграл на «Энфилде» 13 матчей. Больше в АПЛ уступал только «МЮ» (16).

«Ливерпуль» выиграл в АПЛ 11 матчей подряд, повторив лучшую серию при Брендане Роджерсе. Победа над «Арсеналом» сделает эту серию исторической.

Фирмино очень любит «Арсенал»: 8 мячей в восьми матчах. Чаще бразилец не забивал никому.

«Ливерпуль» – «Арсенал»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Энтони Тейлора. 40-летний рефери уже отработал в двух первых турах: при нем «МЮ» разнес «Челси» (4:0), а «Брайтон» сгонял вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

В прошлом сезоне «канонирам» было приятно играть при Тейлоре: 4 победы, 3 ничьи и ни одного поражения. «Ливерпуль» при Энтони уступил («Сити») и дважды победил.

В центре внимания

Герой

«Арсенал» не представляет серьезной силы в обороне, а под давлением птенцы Унаи разбегаются и теряются. Из-за проблем в защите Эмери рискнет и сыграет смело, чтобы прикрыть проблемы свежей атакой. По открытой игре героем станет Мане: он может как забить, так и выдать разрезающий пас с решающим кроссом. Садио здорово играет на пространстве, и если «Арсенал» его предоставит, то сенегалец получит приз MVP.

Неудачник

Себальос классно дебютировал в «Арсенале», но его смелость все же смущает. Новичок иногда перегибает и пытается пройти прессинг соперника прямо в центре поля – его финты могут стать смертельными в игре с прессинг-машиной Клоппа. Если Эмери не поставит Дани на место, то Себальоса уничтожат.

Дани Себальос, «Арсенал»Getty Images

Победа «Ливерпуля»: 1,49

Ничья: 4,60

Победа «Арсенала»: 5,90

Первый гол забьет «Ливерпуль» за 1,43

Тут все очень просто – магию «Энфилда» признает даже Эмери. Главный тренер «Арсенала» отдельно выделил давление трибун в Ливерпуле и отнес его к главному оружию соперника. Клопп отлично настраивает парней на домашние матчи против топов: в прошлом сезоне «красные» дома забили первыми «МЮ», «Тоттенхэму», «Барсе», «ПСЖ» и «Наполи».

Если взять только текущий турнир, то в двух стартовых играх мерсисайдцы тоже открывали счет. На «Энфилде» эта ставка работает регулярно.

«Ливерпуль» забьет больше двух мячей за 1,64

Во-первых, в последний раз в АПЛ «красные» не забивали 3 марта. С тех пор «Ливерпуль» вонзает всем минимум 2 гола за игру: даже «Челси» и «Тоттенхэму» влетел минимум из двух банок.

Во-вторых, мерсисайдцы здорово начали сезон – 7 мячей за 3 игры. Набирают форму уставшие звезды, отпахавшие на Кубках Африки и Америки. С каждым матчем «красные» становятся только сильнее.

В-третьих, посмотрите на статистику «канониров» на «Энфилде»: 0 побед, 2 ничьи, 4 поражения и 22 пропущенных мяча. В трех последних визитах в Ливерпуль «Арсенал» был уничтожен: 1:5, 0:4, 1:3. Вряд ли поломанная оборона Эмери выстроит стену у ворот Лено на этот раз.

Салах и Фирмино, «Ливерпуль»Imago

«Арсенал» забьет за 1,39

Оборона «Ливерпуля» выглядит несокрушимой только с Алиссоном в рамке. Адриан неплох и даже взял решающий пенальти в Суперкубке УЕФА, но он не так надежен, как бразилец. Испанец пропустил во всех трех матчах за «красных», включая абсурдный гол от «Саутгемптона».

За мяч «Арсенала» говорит еще и то, что Эмери составил реактивное трио в атаке. Пепе, Обамеянг и Ляказетт готовы к матчу, момент они точно создадут.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«Арсенал»

Вопрос дня

«Ливерпуль» опять победит крупно? Опрос 9 голосов Да, «Арсенал» слаб в обороне Победит, но не крупно Верю в «Арсенал»

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