Официальный канал английской Премьер-лиги опубликовал топ-5 лучших моментов, случившихся в матчах между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

На четвертую строчку попал матч с участием российского нападающего Андрея Аршавина, который 21 апреля 2009 года забил в ворота «Ливерпуля» четыре мяча и помешал команде Рафаэля Бенитеса выиграть чемпионский титул. Также в ролике можно увидеть сочные голы Тьерри Анри, Робби Фаулера, Роберто Фирмино и других топов.

Очередная заруба между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится сегодня, начало – в 19:30 мск.

«Ливерпуль» и «Арсенал» – единственные команды, которые после двух туров АПЛ-2019/20 имеют на счету по 6 очков.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» размазал «Арсенал» на «Энфилде» со счетом 5:1.

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