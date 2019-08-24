Рита Марез, жена вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза, опубликовала в инстаграме видео, после которого столкнулась с хейтом и непониманием со стороны подписчиков.

Избранница алжирского футболиста выложила ролик, где она находится за рулем автомобиля, поставив ноги на приборную панель. Рита оперативно удалила пост, но ее подписчики успели его сохранить. «Абсолютное безумие. Она могла кого-нибудь убить», – говорится в твиттер-аккаунте GiveMeSport Football.

«Вождение автомобиля таким способом очень опасно. Это могло привести к трагедии, причем не только для водителя, но для владельцев других машин на автомагистрали. То, что это видео было опубликовано в соцсетях, делает ситуацию еще хуже. Гордиться здесь абсолютно нечем, это совершенно постыдный ролик», – цитирует The Sun представителя британской организации, занимающейся улучшением стандартов вождения.

Этим летом Марез в составе сборной Алжира стал победителем Кубка африканских наций.

В чемпионате Англии-2019/20 Рияд провел два матча и отдал две голевые передачи.

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