Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил, что единственным минусом нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга является его стиль в одежде.

«У Обамеянга нет ни одного слабого места – ну, если не брать в расчет то, как он одевается! Я очень рад, что его карьера складывается хорошо, потому что он по-настоящему мне нравится», – заявил Клопп.

Клопп и Обамеянг вместе работали в дортмундской «Боруссии» – именно Юрген подписал габонца в состав немецкой команды из «Сент-Этьена».

В двух стартовых турах АПЛ-2019/20 Обамеянг забил два мяча. В прошлом сезоне он наравне с Мо Салахом и Садио Мане из «Ливерпуля» стал лучшим бомбардиром турнира.

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