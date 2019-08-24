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Пукки забил 5 мячей в трех первых турах АПЛ и повторил рекорд Погребняка

Пукки забил 5 мячей в трех первых турах АПЛ и повторил рекорд Погребняка
Eurosport

1 час назад

Рекорд великого По устоял!

Финский нападающий «Норвича» Теему Пукки забил пять мячей в трех стартовых турах АПЛ-2019/20 и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Показатель 29-летнего форварда повторяет рекорд российского футболиста Павла Погребняка, который тот установил в сезоне-2011/12, играя за «Фулхэм».

  • Пукки оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла», а еще забил «Ливерпулю» и «Челси».
  • «Норвич» заработал в трех матчах только три очка, разгромив «Ньюкасл»
  • Погребняк играл в Англии не только за «Фулхэм» – после он выступал в футболке «Рединга».

Лэмпард выиграл первый официальный матч с «Челси», Пукки вышел в лидеры АПЛ по голам

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