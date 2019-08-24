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Точные выстрелы молодняка «Челси» и крутой гол Пукки в вороты Кепы – «Челси» дожал «Норвич»
Перестрелка на встречных курсах.
«Челси» в третьем круге чемпионата Англии добился первой победы при Фрэнке Лэмпарде – «синие» с трудом одолели «Норвич». Все мячи лондонцев забили молодые воспитанники.
21-летний Тэмми Абрахам открыл счет уже на третьей минуте, запулив мяч через частокол ног защитников.
«Норвич» через три минуты ответил голом Тодда Кэнтуэлла – он вколотил с метра, откликнувшись на отличный прострел.
Лондонцев вновь вывел вперед Мэйсон Маунт – 20-летний полузащитник забил красивейший мяч, получив на ход, обманув пару защитников и пробив точно в сетку.
Потом был гол Пукки – легендарный, потому что он повторил рекорд Павла Погребняка. Финн бил с острого угла, и Кепа не спас команду.
Но молодежь Лэмпарда очень хотела наконец выиграть, и единственный забитый во втором тайме мяч принес «Челси» победу. Абрахам положил еще одного красавца ударом из-за штрафной.
- У «Челси» – четыре очка (победа, ничья и поражение), «Норвич» набрал только три балла, обыграв «Ньюкасл».
- Пукки забил пятый мяч в трех стартовых турах и повторил достижение Павла Погребняка.
Лэмпард выиграл первый официальный матч с «Челси», Пукки вышел в лидеры АПЛ по голам