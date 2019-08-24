«Челси» в третьем круге чемпионата Англии добился первой победы при Фрэнке Лэмпарде – «синие» с трудом одолели «Норвич». Все мячи лондонцев забили молодые воспитанники.

21-летний Тэмми Абрахам открыл счет уже на третьей минуте, запулив мяч через частокол ног защитников.

«Норвич» через три минуты ответил голом Тодда Кэнтуэлла – он вколотил с метра, откликнувшись на отличный прострел.

Лондонцев вновь вывел вперед Мэйсон Маунт – 20-летний полузащитник забил красивейший мяч, получив на ход, обманув пару защитников и пробив точно в сетку.

Потом был гол Пукки – легендарный, потому что он повторил рекорд Павла Погребняка. Финн бил с острого угла, и Кепа не спас команду.

Но молодежь Лэмпарда очень хотела наконец выиграть, и единственный забитый во втором тайме мяч принес «Челси» победу. Абрахам положил еще одного красавца ударом из-за штрафной.

У «Челси» – четыре очка (победа, ничья и поражение), «Норвич» набрал только три балла, обыграв «Ньюкасл».

Пукки забил пятый мяч в трех стартовых турах и повторил достижение Павла Погребняка.

Лэмпард выиграл первый официальный матч с «Челси», Пукки вышел в лидеры АПЛ по голам

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