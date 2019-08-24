«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд» (1:2) и снова не реализовал пенальти, хотя к мячу подошел не Погба.

На 32-й минуте «Манчестеру» забил Джордан Айю – оборона провалилась, а он вышел один на один с Де Хеа и переправил мяч в сетку под опорную ногу голкипера.

Манкуниканцы получили отличный шанс отыграться, когда Джоэль Уорд сфолил в штрафной на Скотте Мактомини. Судья назначил пенальти, и, памятуя о недавней неудаче Поля Погба, бить пошел Маркус Рэшфорд. И попал в штангу.

За две минуты до конца основного времени «Юнайтед» сравнял с игры – Дэниел Джеймс после красивой атаки с правого фланга пробил в левую от вратаря девятку.

Ферги-тайм начался, но вдруг сыграл в пользу «Кристал Пэлас». Патрик ван Анхольт пробил Де Хеа с передачи Заха.

За три тура «МЮ» набрал четыре очка (у команды Сульшера – победа, ничья и поражение).

У «Кристал Пэлас» – аналогичная статистика, но отставание в турнирной таблице по дополнительным показателям.

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