Поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» не случайность. Сульшеру некем играть, а Погба только мешает

Сульшер застал не только времена, когда трава на «Олд Траффорд» была зеленее, но и эпоху Ферги-тайм. В бомбе замедленного действия великого шотландца форвард с лицом ребенка был детонатором – все знали, что в компенсированное время «Юнайтед» обязательно полыхнет и дожмет. Финал Лиги чемпионов-1999 с «Баварией» стал одним из самых ярких и выдающихся примеров, и таких были десятки.

Когда в игре против «Кристал Пэлас» манкунианцы сравняли счет 89-й минуте, оператор символично показал взбодрившегося на трибуне сэра Алекса, а режиссер переключил камеру на Сульшера. В глазах норвежца не было уверенности и огня из 90-х – потому что сегодня вместо Шерингема и Йорка в его обойме нет и близко игроков, способных вырвать победу.

Уле-Гуннар СульшерGetty Images

По ходу игры Оле-Гуннар выпустил на замену 17-летнего Гринвуда и старичков Янга с Матой. В результате, «МЮ» получил гол в компенсированное время, только в свои ворота. До матча с командой Ходжсона «Олд Траффорд» в АПЛ лишь раз видел победный гол в ворота «дьяволов» после 90-й минуты – в январе 2007-го выстрелил Тьерри Анри. Теперь это знает и голландский защитник Ван Анхольт.

В летнюю трансферную кампанию «МЮ» всадил почти 150 млн евро на защитников Магуайра и Уан-Биссаку, но для полноценной комплектации команды высокого уровня этого мало. Тем более что главные проблемы у манков сегодня в середине поля и созидании – для их решения определенно недостаточно перехода Джеймса, каким бы он ни был талантливым и забивным.

Еще один показатель ограниченности кадров Сульшера – полная идентичность состава, который он выпустил на игру второго и третьего туров. Подобное произошло с «Юнайтед» впервые с декабря 2017 года и явно не от хорошей жизни.

Одна из основных проблем «дьяволов» в игровом и финансов плане – это якорь по имени Поль Погба. Француза хвалят, что он в тяжелое время остался в клубе, хотя мог бы улететь в «Реал» за новым вызовом. Уважения к такому поступку на самом деле немного. Француз понимает, что Зидан не будет затачивать под него игру, как в «Юнайтед», и остался только поэтому. В первом тайме игры с «Кристал Пэлас» он напоминал медлительную и довольную жизнью жирную гусеницу на огромном наливном зеленом листе. Спешить некуда – я тут, знаете ли, чемпион мира с контрактом до 2021 года.

Погба дал «МЮ» все, что мог, и сегодня включается лишь фрагментарно, хотя после нереализованного пенальти в прошлом туре должен был выдать мощные 90 минут, а не только второй тайм. Поклонники и руководство клуба должны понять, что Поль – это давно не тотем, а символ неудач. Символично, что после нереализованного Погба пенальти везение отвернулось при подходе к точке и от Рэшфорда. Не нужно быть победителем «Битвы экстрасенсов», чтобы понять, насколько ошибки Поля давят на его партнеров психологически.

Чтобы сдвинуть с места автобус 72-летнего Ходжсона, нужны были креативные, мотивированные и по-футбольному голодные исполнители. К таким в последнюю очередь сегодня относится Алексис Санчес – еще один символ застоя с креном на синдром Самюэля Это'О, который в России выучил одно-единственно слово – зарплата. Чилиец не играет у Сульшера, редко попадает в заявку, но зато тренируется и тем самым троллит всех вокруг. Почти наверняка его спихнут в ближайшую неделю в Италию, но вырученные деньги не помогут «дьяволам» как минимум до зимы.

Ждать выдающихся результатов от команды, у которой в запасе заседают Матич, Туанзебе и Перейра, не приходится. Сравните хотя бы эти имена с бэкграундом Гвардиолы в игре с «Тоттенхэмом» – Габи Жезус, Фернандиньо, Бернарду Силва, Канселу. У других конкурентов ситуация с ростером тоже выгоднее, поэтому будет неплохо, если первый круг «МЮ» закончит в топ-6. «Дьяволы» уже сейчас испытывают проблемы с короткой скамейкой. А ведь еще не стартовали домашние кубки и Лига Европа.

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 1:2

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