«Ливерпуль» без проблем расправился с «Арсеналом» в центральном матче третьего тура чемпионата Англии. Мерсисайцы выиграли на «Энфилде» со счетом 3:1, Мохамед Салах оформил дубль.

Счет на 41-й минуте открыл Жоэль Матип, откликнувшийся на передачу Александер-Арнольда с углового. Матип выиграл позицию и пробил из толпы футболистов во вратарской.

В начале второго тайма Салах заработал пенальти – новоиспеченный «канонир» Давид Луис дернул его за футболку в штрафной. Луис получил желтую карточку, а Салах подошел к мячу и не стал делать как «Манчестер Юнайтед» – мяч оказался в сетке.

Вскоре неудержимый Мо положил дубль – опять из-под Луиса. Салах обыграл его и из штрафной аккуратно запулил в дальний угол.

«Арсенал» размочил счет незадолго до конца основного времени – забил Лукас Торрейра. Мяч ему выкатил Обамеянг, и с удобной позиции по центру Лукас ударил по воротам.

До третьего тура «Ливерпуль» и «Арсенал» были единственными клубами, не потерявшими очки.

Победа над «Арсеналом» позволила команде Юргена Клоппа единолично возглавить турнирную таблицу с девятью очками.

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