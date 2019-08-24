В матче «Ливерпуль» – «Арсенал» случилось то, что предсказывали все тактические гики планеты – «красные» спокойно вынесли и не заметили гостей. Также в матче «Ливерпуль» – «Арсенал» случилось то, чего ждали все тактические гики планеты. Вирджила ван Дейка наконец- то обыграл кто-то из соперников.

Героем оказался Николя Пепе, и произошло это в рядовом эпизоде. На девятой минуте 80-миллионный новичок «Арсенала» прокинул мяч на правый край и убежал к угловому флагу. Привело ли это к опасному моменту? Нет. Получил ли Пепе преимущество от этого маневра? Разумеется, нет.

Но на футбольном реддите только за 10 минут после большого перерыва появилось три поста с общим настроением: «Слышали, Ван Дейка обыграли?» Если бы мониторы ноутбуков и экраны смартфонов передавали звуки букв, то можно было расслышать придыхание – ах, непроходимый Вирджил пал.

Голландец подарил выпускникам математических классов другую красивую цифру, ведь Николя обвел великого Ван Дейка впервые за 50 матчей АПЛ. Полсотни игр в сильнейшей лиге Земли, 539 дней без единого дриббла соперника мимо него (тут без красоты, конечно) – достойное достижение. С одним примечанием – оно само по себе абсолютно ничего не означает.

Может быть, «Ливерпуль» в прошлом сезоне вынес всех по пропущенным? Да, мерсисайдцы были лучшей командой чемпионата по этому показателю, но всего на один мяч больше забили в ворота «Манчестер Сити» (22 против 23).

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)Getty Images

У партнеров Вирджила по центру обороны тоже не так много допущенных обводок – 11 у Матипа, 8 у Ловрена, 6 у Гомеса. Если сложить все обыгрыши центрбеков, то большого преимущества ноль dribble past голландца «Ливерпулю» не дает. Например, защиту «Ман Сити» персонально проходили 21 раз (12 у Лапорта, 5 у Стоунза, 4 у Отаменди).

21 обыгрыш и у «Челси» (12 у Рюдигера, 7 у Луиса, 2 у Кристенсена), у «Тоттенхэма» – 37 успешных обводок против их игроков центра обороны (17 у Давинсона, по 10 у Тоби и Вертонгена). При этом у обеих лондонских команд одинаково пропущенных мячей в Премьер-лиге – по 39.

Очевидно, что подобная индивидуальная статистика не бетонирует ворота со 100-процентной надежностью. Даже больше того, по этому показателю нет никакой корреляции с надежностью центрального защитника. И нельзя по этим цифрам оценивать успешность сезона центрбека или футболиста любой другой позиции.

Объективно сила Ван Дейка и его математическая аномалия в прошлом (и немного позапрошлом) сезоне связана с крепостью структуры Юргена Клоппа и манерой игры голландца. Если сказать совсем просто, то мяч не долетал до Вирджила, за него все подчищали игроки середины поля или намного чаще выдвигавшийся партнер – неважно, Матип или Гомес.

Вирджил ван Дейк, Юрген Клопп («Ливерпуль»)Eurosport

Даже схема усредненных позиций «Ливерпуля» в первых трех турах этого чемпионата не дает подсказку. Скорее, тут нужно смотреть на общее число отборов, и их Ван Дейк совершил меньше, чем латерали (это как раз закономерно) и опорники, но и партнеры по центру обороны, то есть Матип, Гомес и даже Ловрен.

Если судить Вирджила честно, то даже в этом сезоне его обыгрывали. На 88-й минуте Суперкубка Англии от цербера «Ливерпуля» убежал Габриэл Жезус. Но аналитики это не посчитали, поскольку игра с «Манчестер Сити» считается выставочной и не входит в состав официальных, даже несмотря на наличие титула и ощутимого трофея в клубном музее.

Всего же за целый прошлый сезон-2018/19 его обвели всего один раз. Сделал это опять же игрок «Сити» Лерой Сане, но в матче Лиги Наций между Голландией и Германией. А до Николя Пепе последним в АПЛ Ван Дейка за спиной оставлял Микел Мерино из «Ньюкасла» в марте 2018-го. Напомнить счет? 2:0 в пользу «красных», больше никто Вирджила в той игре не прошел.

Так что не вздумайте слушать экспертов, которые уверенно связывают успех Ван Дейка только с его непроходимостью. Безусловно, голландец – мощный фактор в надежности «Ливерпуля», один из ключей надежности всей команды и ее победы в Лиге чемпионов прошлого года. Но не нужно бездумно верить цифрам и смотреть футбол только через показатели статистики. Результат на поле всегда значит гораздо больше.

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