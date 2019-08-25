«Ливерпуль» в матче третьего тура чемпионата Англии на своем поле разобрался с «Арсеналом» – 3:1.

По ходу первого тайма бразильский нападающий хозяев Роберто Фирмино провернул великолепный трюк: подбросил мяч прямо над Дани Себальосом и пробил по воротам. Правда, в итоге Бобби угодил в защитника, но момент все равно получился зрелищным.

Голами в прошедшем матче отметились Жоэль Матип, Мохамед Салах (дубль) и Лукас Торрейра.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Бёрнли», «Арсенал» – с «Тоттенхэмом».

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