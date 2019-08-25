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Погба: «Расизм – невежество. Мои предки принесли себя в жертву, чтобы мое поколение жило свободно»
Поль не обращает внимания на людей, которые не отличаются интеллектом.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что он думает о расистских оскорблениях в свой адрес.
«Мои предки, мои родители принесли себя в жертву, чтобы мое поколение было свободным. Чтобы мы могли свободно работать, заходить в автобус, играть в футбол. Расистские оскорбления – это невежество. Они могут лишь сделать меня сильнее и мотивировать на борьбу ради следующего поколения», – написал Погба в твиттере.
- Погба подвергся расистским атакам в соцсетях после незабитого пенальти в матче против «Вулверхэмптона» (1:1).
- Аналогичная история приключилась с Маркусом Рэшфордом: страйкер «МЮ» не реализовал 11-метровый в игре против «Кристал Пэлас» (1:2), после чего пользователи твиттера забросали его уничижительными сообщениями.
Поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» не случайность. Сульшеру некем играть, а Погба только мешает
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