Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что он думает о расистских оскорблениях в свой адрес.

«Мои предки, мои родители принесли себя в жертву, чтобы мое поколение было свободным. Чтобы мы могли свободно работать, заходить в автобус, играть в футбол. Расистские оскорбления – это невежество. Они могут лишь сделать меня сильнее и мотивировать на борьбу ради следующего поколения», – написал Погба в твиттере.

Погба подвергся расистским атакам в соцсетях после незабитого пенальти в матче против «Вулверхэмптона» (1:1).

Аналогичная история приключилась с Маркусом Рэшфордом: страйкер «МЮ» не реализовал 11-метровый в игре против «Кристал Пэлас» (1:2), после чего пользователи твиттера забросали его уничижительными сообщениями.

Поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» не случайность. Сульшеру некем играть, а Погба только мешает

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