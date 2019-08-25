«Манчестер Сити» взял дежурные три очка в матче с «Борнмутом» и не позволил «Ливерпулю» оторваться еще сильнее в турнирной таблице. Игра завершилась со счетом 3:1.

Три гола уместились в первый тайм. Первым отличился Серхио Агуэро, забивший с передачи Кевина де Брёйне.

Затем на 42-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг – хитрой передачей его к воротам вывел Давид Силва.

Судья добавил к первому тайму щедрые шесть минут, и этим воспользовался «Борнмут». Хозяева получили право на опасный штрафной после фола Лапорта, и Харри Уилсон идеально реализовал его.

Во втором тайме «Борнмут» не смог отыграться – зато «Сити» забил третий. Обжигающий дубль оформил Агуэро – он почти вложил мяч в ворота.

«Сити» после трех туров идет на втором месте АПЛ, на два очка отставая от «Ливерпуля».

«Борнмут» набрал четыре очка и расположился на 11-й строчке турнирной таблицы.

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