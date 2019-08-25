Twitter

«Сити» забил три, но гол «Борнмута» со штрафного получился самым красивым

«Сити» забил три, но гол «Борнмута» со штрафного получился самым красивым
Eurosport

57 мин. назад

Комментаторы чуть не превратились в латиноамериканских.

«Манчестер Сити» взял дежурные три очка в матче с «Борнмутом» и не позволил «Ливерпулю» оторваться еще сильнее в турнирной таблице. Игра завершилась со счетом 3:1.

Три гола уместились в первый тайм. Первым отличился Серхио Агуэро, забивший с передачи Кевина де Брёйне.

Затем на 42-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг – хитрой передачей его к воротам вывел Давид Силва.

Судья добавил к первому тайму щедрые шесть минут, и этим воспользовался «Борнмут». Хозяева получили право на опасный штрафной после фола Лапорта, и Харри Уилсон идеально реализовал его.

Во втором тайме «Борнмут» не смог отыграться – зато «Сити» забил третий. Обжигающий дубль оформил Агуэро – он почти вложил мяч в ворота.

  • «Сити» после трех туров идет на втором месте АПЛ, на два очка отставая от «Ливерпуля».
  • «Борнмут» набрал четыре очка и расположился на 11-й строчке турнирной таблицы.

Угловой Матипа, дубль Салаха и утешающий гол Торрейры – «Ливерпуль» размазал «Арсенал» на «Энфилде»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте