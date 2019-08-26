Недавно по соцсетям разлетелся фрагмент интервью с Моуринью. «Я остановился и не могу по-настоящему наслаждаться футболом. Я скучаю по нему», – произнес Жозе и слегка всхлипнул. В этом трогательном ролике Особенный смотрелся настолько искренним, что его стало жалко: захотелось, чтобы португалец скорее нашел новую работу.

С другой стороны, Моур не вошел в сезон впервые за 20 лет, и это реально полезно для его карьеры. Есть время перезагрузиться, проанализировать ошибки, посмотреть на футбол со стороны, отойти от ментальных войн и набраться сил для эффектного камбэка. Очевидно, что после манкунианской катастрофы Жозе мечтает поскорее всех разорвать, но прогрессивные тренеры давно поняли: коучам необходимы паузы, чтобы сохранять эффективность и продуктивность.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити»Getty Images

Сейчас в самом интенсивном ритме в мире живут Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп. Каталонец уже много раз говорил, что не будет тренировать до 70 лет и уйдет из футбола на лужайку для гольфа. Немец на днях тоже признался, что через 2-3 года может выйти на пенсию. Со стороны это выглядит как рефлексия и капризы (ясно же, что коучи живут игрой), но не стоит удивляться, если Пеп и Юрген и правда порвут с футболом уже в ближайшие годы.

Эти мужчины работают в невероятно стрессовой лиге. В Германии, Франции, Италии и даже Испании можно пройти турнир на автопилоте, в Англии – нет: нужно придумывать эксклюзивную тактику под лидеров, параллельно взламывать унылых андердогов и сохранять силы на еврокубки – там спрос не меньше. При этом Гвардиола и Клопп вышли на тот космический уровень, где каждая потеря – суперсенсация и микрокризис.

В АПЛ действительно чудовищное давление на грандов – коучи укрывают от него игроков. Весной Пеп запрещал ребятам думать о футболе вне тренировок и матчей, а в августе Юрген нанял в «Ливерпуль» специалиста по серфингу. Он занимается с игроками в бассейне и практикует дыхательные техники, чтобы сохранить их душевное спокойствие. Возникает логичный вопрос: а когда отдыхать тренеру? Он постоянно думает о команде, результате, образе медиа и будущих трансферах – без адекватной разгрузки просто не вывезти.

Юрген КлоппGetty Images

Пеп уже брал паузу на год перед «Баварией», Клопп отдыхал четыре месяца после «Боруссии». Это касается и других элитных специалистов: Анчелотти год лечился после «Реала», а Зидан оставлял «Реал» во многом из-за эмоциональных перегрузок. Без адекватных перерывов образуется замкнутый круг: ты не можешь работать на полную, страдаешь от этого, отжираешь ресурсы сам у себя, а затем сливаешь все турниры.

Чтобы избежать трагедии на долгой дистанции, есть лишь один вариант – трудиться в топ-клубе, где есть право на ошибку. Например, неудивительно, что в «Атлетико» и «Тоттенхэме» коучи держатся так долго. С этой точки зрения три года Пепа и четыре года Клоппа почти феноменальны, причем их команды еще не вышли на пик – уникальная ситуация.

Другая важная причина для ранней пенсии немца и каталонца – конкретные задачи. Миссия Гвардиолы – победа с «Сити» в Лиге чемпионов, цель Юргена – первое за 30 лет золото «Ливерпуля». Разобравшись с этими ачивками, тренеры уйдут в статусе легенд – как сэр Алекс Фергюсон, когда завязал после очередной победы в АПЛ. Это гораздо приятнее и разумнее, чем пыжиться до 70, как Арсен Венгер. Этот француз под конец уже не мог адекватно оценить силы и занимался в клубе всем подряд – от фэншуя в раздевалках до аналитики по пенальти (ее по сути не было). Логично, что он закончил без трофеев.

Пеп Гвардиола и Юрген КлоппGetty Images

Клопп и Гвардиола слишком ценят успех, чтобы работать ради процесса, а не результата. Понятно, что они попрощаются с футболом не моментально: сначала будут брать долгие отпуска (может, даже на сезон), затем, возможно, попробуют себя в сборных (менее стрессовый труд), а только после этого завяжут окончательно.

Но фанатам «Сити» и «Ливерпуля» лучше смириться уже сейчас: как только их любимые тренеры приведут клубы к мечте, смысла подрывать здоровье останется все меньше – Пеп и Клопп уйдут на пике.

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