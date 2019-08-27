«Сити» хотел Месси несколько лет назад. Но как бы Гвардиола встроил Лео в свою игру?

Сразу оговорюсь – мы рассматриваем не совсем фантастический вариант. Месси действительно мог оказаться в «Сити». Наиболее близко клуб подошел к сделке в 2016 году. В тот момент команду только возглавил Гвардиола, а Лео тянул с подписанием нового контракта с «Барсой».

«Был ли игрок, которого мы очень хотели подписать, но не смогли? Да, был. Это Месси. Мы даже просили Гвардиолу поговорить с ним, предлагали Лео утроенную зарплату. К сожалению, он так и не согласился», – раскрыл карты президент «Сити» Халдун аль-Мубарак.

Судя по всему, с тех пор переговоры заглохли. Месси расписался под новым контрактом, «Сити» взял на его позицию двух игроков. Летом-2017 клуб купил Бернарду Силву, еще через год – Рияда Мареза. Даже если бы вариант с Лео снова всплыл, трансфер все еще усложняется финансовым фэйр-плей. «Сити» приводит документы в порядок и едва ли обновит трансферный рекорд, пока за клубом наблюдают юристы УЕФА.

Лионель МессиGetty Images

И все-таки поразмышлять над тактической ролью Месси в «Сити» – как минимум интересно, особенно если речь идет одновременно о, вероятно, лучшей команде мира, лучшем игроке и лучшем тренере. Фигура Гвардиолы добавляет загадочности. Лео до сих пор называет лучшим тренером в карьере Райкарда, но именно с Пепом аргентинец вышел на неземной уровень.

Первый момент, который смущает в потенциальном союзе – это недоработки Месси в защите. Последний сезон стал для Лео худшим в этом плане за всю историю подсчетов. Аргентинец возвращал мяч команде только 0,5 раз за игру. Усугубляет ситуацию владение «Барсы» – оно заметно снизилось при Вальверде. Это лишь подчеркивает масштаб проблем – раз команда меньше владеет мячом, у Лео больше возможностей его отобрать. Но даже в таком сценарии он пашет меньше.

Сезон Отборы + перехваты Месси Владение «Барселоны» 2018/19 0,5 61,4% 2015/16 0,5 62,9% 2013/14 0,6 63,7%

Весной о проблеме рассуждал бывший тренер «Саутгемптона» и «Лестера» Клод Пюэль. «Сейчас у «Барсы» нет игроков, которые могут моментально прессинговать при потере мяча. Два-три игрока просто выключаются из игры. Месси и Суарес не возвращаются в принципе. Когда нужно бежать назад через все поле, Месси просто не знает, что ему делать», – подмечал француз.

Разумеется, причины не только в Месси или его возрасте. Вся «Барселона» постепенно меняется и отказывается от принципов, которые заставляли пахать каждого. Но нынешняя версия Лео – и правда самая ленивая в этом плане. Луи ван Гал винит тренеров – это они не могут навязать аргентинцу прежний стиль и подстраивают всю команду под него.

Попытки сбалансировать игру, но не ударить по самолюбию Лео заканчиваются всегда плохо. При Луисе Энрике «Барса» продолжала высоко прессинговать, но из-за ошибок Месси подставлялась под убойные контратаки. При Вальверде каталонцы, наоборот, откатываются к своим воротам – но в таком случае кто-то вынужден разрываться и пахать за Лео. Иногда это получалось у Ракитича и Суареса. Добиться баланса в такой системе тоже нереально – в прошлом сезоне «Барса» была лишь пятой по качеству допущенных моментов. Лучше оборонялись «Атлетико», «Валенсия», «Леганес» и даже «Хетафе».

Для Гвардиолы прессинг – суперважный момент. На этой почве каталонец даже ругался с Серхио Агуэро – партнером Месси по сборной и лучшим другом. Показательно, что лучшие цифры по отборам и перехватам Лео выдавал именно в эпоху Гвардиолы.

Сезон Отборы + перехваты Месси 2009/10 2,1 2010/11 1,3 2011/12 1,2

Представить, что Гвардиола заставит Месси пахать на том же уровне в «Сити» – конечно, можно. Но опыт Энрике подсказывает, что сделать это практически нереально. Принципы Лучо не сильно отличались от тактики Пепа. Он не так прочно зацикливался на них, но все равно соблюдал. У Гвардиолы более суровые методы – едва ли сегодняшний Месси их потянет.

Промежуточный вариант, как у Вальверде, тоже не сработает. Освобождая Лео от оборонительной работы, Эрнесто заставляет «Барсу» больше защищаться. Это Гвардиола не любит. Когда Пеп тренировал каталонцев, он даже говорил, что его команда – худшая с точки зрения защиты. Поэтому «Барса» так яростно прессинговала и старалась подольше остаться на чужой половине. По наблюдениям Пюэля, там команда проводила 80% времени.

Второй пугающий нюанс – позиция Месси. При Вальверде аргентинец окончательно перестроился на игру вторым форвардом. Из-за этого «Барса» чаще перестраивается на 4-4-2 или 4-2-3-1, в которых Лео закрывает позицию десятки. Гвардиола опять-таки не фанат этой идеи. Он рассказывал, что использует 4-2-3-1 только в экстренных случаях – когда один игрок не может контролировать опорную зону и ему требуется поддержка.

Вдобавок, 4-2-3-1 осложняют позиционный футбол Гвардиолы. Схема сама по себе ограничивает количество треугольников и, соответственно, опций для передач. Это не вторая, а главная причина, почему Пеп предпочитает 4-3-3.

Разумеется, можно не менять расстановку и впихнуть Лео на правый фланг. Там он начинал карьеру. В конце концов, там же его использовал Гвардиола в первый год в «Барсе». Но проблема снова в требованиях сегодняшнего Лео.

Пеп просит фланговых нападающих дисциплинированно держать зоны и не покидать позиции. Это позволяет максимально растянуть схему соперника и запутать его. Тьерри Анри доносил эту мысль во время разбора культовой «Барсы» для Sky Sports. Когда француз ослушался Пепа в матче ЛЧ со «Спортингом», он был заменен уже в перерыве. От гнева тренера не спас даже гол Тьерри в первом тайме.

В «Сити» уважают этот принцип точно так же. Характернее всего это проявляется, когда Эдерсон выбивает мяч, а варианты для короткого паса уже перекрывают соперники. Несмотря на кучу свободного пространства в центре, фланговые Стерлинг и Сане не покидают свои позиции и остаются на краях.

Ниже – пример из матча с «Тоттенхэмом». «Шпоры» запрессинговали защитников и полузащитников «Сити», оставили много свободных зон по центру. Стерлинг и Сане специально не открываются там, а остаются на флангах. Это сделано для того, чтобы пространство занял кто-то из партнеров (если через короткий пас все-таки пройдут прессинг) или Агуэро получил мяч в ситуации 1-в-1.

Даже когда Лео выходил справа, он именно что стягивался к мячу. Из широкой позиции на фланге Лео смещался ближе к центру. Это облегчало прессинг соперникам – зона, которую нужно заполнить игроками, для них просто-напросто сужалась. Чем она меньше, тем проще отобрать мяч.

Безусловно, Лео – не враг себе. Он не стал бы вредить команде из-за желания тупо потрогать мяч. Месси стягивается к нему, в том числе пытаясь помочь полузащите. Она после ухода Иньесты и Хави утратила технику и интеллект – хавы уже не могут гарантированно пробить прессинг без вмешательства партнеров.

Эволюция Лео – еще одна причина, почему Месси так часто оказывается в зоне мяча. Он банально больше пасует, чем в ранние годы. Гильем Балаге, написавший несколько книг о «Барсе», отметил: если раньше Лео был просто дриблером, то теперь научился так называемой La Pausa – элементу, который включает в себя игру с поднятой вверх головой. В молодости аргентинец смотрел, как правило, только на мяч.

Полузащите «Сити» такая помощь не требуется – тут хавы не просто обучены, но и класснее. Соответственно, вопрос только в том, смог бы Гвардиола переучить Месси обратно. Снова сомнения – Лео проводит в этом стиле далеко не первый год.

Пеп ГвардиолаGetty Images

За счет гениальности и мастерства Месси способен замаскировать оба недостатка. Но они сами по себе ограничивают количество ролей, которые Лео мог бы исполнить в «Сити» без вреда позиционному футболу Пепа. Кажется, что наиболее оптимальная – это позиция ложной девятки.

Во-первых, она предполагает меньше беговой работы – как минимум в сравнении с флангом. Во-вторых, роль допускает согласованные стягивания к мячу. Гвардиола уже использовал Месси ложной девяткой – идею запустили в сезоне-2009/10. Тогда Пеп хотел ослабить давление на полузащитников «Барсы» и попросил Лео опускаться в опорную зону за мячом. Для соперников возникала дилемма: либо все равно прессинговать Иньесту и Хави, но оставлять Месси без опеки; либо переключаться на Месси, но позволить Иньесте и Хави диктовать игру. Оба варианта – откровенно так себе.

Иногда дилемма переносилась на центральных защитников: либо они выдвигаются на Месси, но оставляют свою зону; либо позволяют ему принять мяч и разбежаться. Перед нами – снова две смертельно опасные опции. В первой наказывают партнеры Лео, во второй – непосредственно он.

Для такой стратегии у «Сити» идеально подобран состав. Воспользоваться зонами, которые освободил Месси, могут Стерлинг, Сане и с оговорками Марез – они шикарно забегают за спину защите. Баланс движений поддержит Де Брёйне: если Лео – мастер открываний по центру, то бельгиец – подрывает на фланге.

Местами схема выглядит даже слишком реалистично для всего лишь «не совсем фантастической» идеи. Именно позиция нападающего может потребовать усиления у «Сити» в ближайшие год-два. Агуэро точно проводит предпоследний сезон за клуб, а Габи Жезус еще не стал гарантией голов, чтобы быть вариантом №1.

Преимущества Месси тоже вполне очевидны. Система Пепа замаскирует его минусы, а сыгранность команды подарит не просто кайф, но и возможность шикарно провести заключительный отрезок карьеры. Даже немного жаль, что это всего лишь теория.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Родри закроет самую слабую позицию «Сити». С ним Гвардиола точно выиграет Лигу чемпионов

«Атлетико» тратит на уровне «Реала» и «Барселоны». Симеоне радикально меняет философию клуба

Качай приложение Eurosport для iOS или Android