Бывший английский арбитр Ховард Уэбб обратился за помощью к «Википедии», чтобы попасть в один из баров США.

Как сообщает британский таблоид The Sun, охранники на входе не хотели пускать бывшего судью внутрь, так как у него не было с собой удостоверения личности. Чтобы все-таки зайти в бар, 48-летний Уэбб показал охранникам свою страницу в «Википедии».

Уэбб обслуживал матчи английской Премьер-лиги с 2003 по 2014 гг.

В 2010 году Ховард отсудил финал чемпионата мира в ЮАР и не удалил игрока сборной Голландии Найджела де Йонга за грубейший фол на Хаби Алонсо.

Клопп и Гвардиола говорят, что скоро завершат карьеры. Это не блеф – они правда уйдут

Качай приложение Eurosport для iOS или Android