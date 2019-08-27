Испанский полузащитник Давид Сильва в 2010 году мог стать игроком мадридского «Реала» – но боссы «галактикос» заблокировали его трансфер по необычной причине.

Как пишет The Sun, президент «Реала» Флорентино Перес был настолько впечатлен игрой Сильвы, что после одного из матчей против «Валенсии» сказал своему подчиненному: «Возьми его вещи из раздевалки «Валенсии» и перенеси в нашу. Все равно в следующем сезоне он будет сидеть в нашей раздевалке».

Тем не менее, Давид все же не стал футболистом «сливочных» – скауты «Реала» выявили у игрока склонность к употреблению алкоголя и страсть к вечеринкам. В итоге испанец перешел в «Манчестер Сити», где на данный момент отыграл уже девять сезонов и четырежды выиграл английскую Премьер-лигу.

По окончании сезона-2019/20 Сильва покинет «Манчестер Сити». Об этом игрок сообщил в июне.

В чемпионате Англии-2019/20 Давид провел три матча и отдал два ассиста.

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