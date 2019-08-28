Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь выступили против полузащитника «дьяволов» Поля Погба. Для акции они использовали знак рядом с тренировочной базой английского клуба, призывающий болельщиков не останавливать футболистов на дороге для автографов.

Неизвестные нанесли красным баллончиком на табличку надпись Pogba out [Погба, убирайся].

Ранее Погба подвергся расистским оскорблениям в твиттере.

Поль не реализовал пенальти в матче с «Вулвуерхэмпотоном», и «Юнайтед» потерял два очка.

Погба: «Расизм – невежество. Мои предки принесли себя в жертву, чтобы мое поколение жило свободно»

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