Знак около тренировочного поля «МЮ» испортили надписью «Погба, убирайся»
Стычка француза с фанатами «дьяволов» продолжается.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь выступили против полузащитника «дьяволов» Поля Погба. Для акции они использовали знак рядом с тренировочной базой английского клуба, призывающий болельщиков не останавливать футболистов на дороге для автографов.
Неизвестные нанесли красным баллончиком на табличку надпись Pogba out [Погба, убирайся].
- Ранее Погба подвергся расистским оскорблениям в твиттере.
- Поль не реализовал пенальти в матче с «Вулвуерхэмпотоном», и «Юнайтед» потерял два очка.
Погба: «Расизм – невежество. Мои предки принесли себя в жертву, чтобы мое поколение жило свободно»
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