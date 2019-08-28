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Экс-игрок «Ливерпуля» осужден на 10 месяцев. Он отказался пройти алкотест, мотивируя астмой

Экс-игрок «Ливерпуля» осужден на 10 месяцев. Он отказался пройти алкотест, мотивируя астмой
Eurosport

11 мин. назад

10 месяцев без работы на ТВ и радио для Дина Сондерса.

Бывший футболист английского «Ливерпуля» и сборной Уэльса Дин Сондерс осужден за отказ проходить алкотест.

Полицейские остановили машину Сондерса, которого заподозрили в вождении в нетрезвом виде. Но Дин отказался пройти проверку на наличие алкоголя в крови, ссылаясь на заболевание астмой.

В суде он признал вину. Сондерса приговорили к 10 месяцам заключения и лишен прав на 3 года, сообщает Mirror.

  • Сондерс выступал за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Дерби Каунти», «Ноттингем Форест», «Галатасарай» и «Бенфику».
  • Сейчас Дин работает на английском телевидении.
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