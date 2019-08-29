Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался продлевать соглашение с клубом.

Вчера вечером, 28 августа, агент Погба Мино Райола встретился с руководством «МЮ». Он сообщил, что игрок не будет заключать новое соглашение после окончания текущего, которое подходит к концу в 2021 году.

Райола объяснил менеджерам, что «Реал» готов повторить вариант, по которому подписал звезду «Челси» Эдена Азара. В Мадриде согласны подождать еще один сезон и схантить Погба по сниженной цене, когда у француза останется один год по действующему контракту.

Сам Поль мечтает сыграть под руководством Зинедина Зидана в «Реале», в сотрудничестве заинтересован и главный тренер «бланкос». Футболист уже сделал все, чтобы сбить цену, но «МЮ» не продаст его менее чем за 200 миллионов евро. Об этом сообщила Marca.

Поль Погба перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро и стал на тот момент самым дорогим футболистом мира.

Тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер ранее заявил, что не сомневается в сохранении Погба на «Олд Траффорд» в сезоне-2019/20.

Погба лучше Неймара и Гризманна. Поля не продали в «Реал», но он не устроил скандал

Качай приложение Eurosport для iOS или Android