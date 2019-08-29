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Marca: Погба сказал «МЮ», что не продлит контракт. «Реал» готов купить Поля по схеме Азара

Marca: Погба сказал «МЮ», что не продлит контракт. «Реал» готов купить Поля по схеме Азара
Eurosport

45 мин. назад

Трансфер переносят на следующее лето.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался продлевать соглашение с клубом.

Вчера вечером, 28 августа, агент Погба Мино Райола встретился с руководством «МЮ». Он сообщил, что игрок не будет заключать новое соглашение после окончания текущего, которое подходит к концу в 2021 году.

Райола объяснил менеджерам, что «Реал» готов повторить вариант, по которому подписал звезду «Челси» Эдена Азара. В Мадриде согласны подождать еще один сезон и схантить Погба по сниженной цене, когда у француза останется один год по действующему контракту.

Сам Поль мечтает сыграть под руководством Зинедина Зидана в «Реале», в сотрудничестве заинтересован и главный тренер «бланкос». Футболист уже сделал все, чтобы сбить цену, но «МЮ» не продаст его менее чем за 200 миллионов евро. Об этом сообщила Marca.

  • Поль Погба перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 миллионов евро и стал на тот момент самым дорогим футболистом мира.
  • Тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер ранее заявил, что не сомневается в сохранении Погба на «Олд Траффорд» в сезоне-2019/20.

Погба лучше Неймара и Гризманна. Поля не продали в «Реал», но он не устроил скандал

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