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Сульшер – о возвращении Ибрагимовича в «МЮ»: «У Златана есть мой номер телефона»

Сульшер – о возвращении Ибрагимовича в «МЮ»: «У Златана есть мой номер телефона»
Eurosport

7 мин. назад

Но камбэк почти невероятен.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном возвращении Златана Ибрагимовича на «Олд Траффорд». Швед на днях сообщил о том, что не против камбэка в Англию.

«Все бы могло случиться, если бы Златану в следующем месяце исполнялось 28. Но ему будет 38. Разница, как вы понимаете, большая. Он отлично провел время в Манчестере и, как я вижу, по-прежнему чувствует себя отлично. Если говорить о трансфере, то все может быть. У Златана есть мой номер телефона, к тому же мы можем общаться на одном языке – если он серьезно, то я готов с ним переговорить. Не думаю, что он вернется, но его карьера в «МЮ» была великолепна», – процитировали Сульшера в Metro.

  • В этом сезоне MLS у Златана 22 гола и 3 ассиста в 27 матчах.
  • Transfermarkt оценивает шведа в 3,5 миллиона евро.
  • Некоторые звезд MLS во время паузы зимой возвращаются в Европу.
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