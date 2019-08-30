Тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о возможном возвращении Златана Ибрагимовича на «Олд Траффорд». Швед на днях сообщил о том, что не против камбэка в Англию.

«Все бы могло случиться, если бы Златану в следующем месяце исполнялось 28. Но ему будет 38. Разница, как вы понимаете, большая. Он отлично провел время в Манчестере и, как я вижу, по-прежнему чувствует себя отлично. Если говорить о трансфере, то все может быть. У Златана есть мой номер телефона, к тому же мы можем общаться на одном языке – если он серьезно, то я готов с ним переговорить. Не думаю, что он вернется, но его карьера в «МЮ» была великолепна», – процитировали Сульшера в Metro.

В этом сезоне MLS у Златана 22 гола и 3 ассиста в 27 матчах.

Transfermarkt оценивает шведа в 3,5 миллиона евро.

Некоторые звезд MLS во время паузы зимой возвращаются в Европу.

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